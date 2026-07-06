Αυτή είναι η πρώτη Ferrari με χειροκίνητο κιβώτιο μετά από 14 χρόνια
NEWSAUTO.GR

Αυτή είναι η πρώτη Ferrari με χειροκίνητο κιβώτιο μετά από 14 χρόνια

Αν η Ferrari Luce σας έκανε να απογοητευτείτε με την πορεία της ιταλικής φίρμας, η 12Cilindri Manuale έρχεται να επιστρέψει στις παραδοσιακές «αρχές» της εταιρείας. 12κύλινδρο μοτέρ, σαγηνευτική εμφάνιση, και ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων με «χτένι»… που λειτουργεί και σαν αυτόματο.

Αυτή είναι η πρώτη Ferrari με χειροκίνητο κιβώτιο μετά από 14 χρόνια
Η Ferrari 12Cilindri είναι σε παραγωγή εδώ και 2 χρόνια, και προσφέρεται σε ανοιχτή και coupe έκδοση. Η Manuale είναι η νέα, εξαιρετικά περιορισμένη βερσιόν του ιταλικού supercar, η οποία θα παραχθεί 1.499 αντίτυπα.

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