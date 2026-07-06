Η Porsche ετοιμάζει νέα πατέντα για να σώσει diesel και βενζίνης κινητήρες

Μέχρι σήμερα οι διαθέσιμες επιλογές ήταν σαφώς διαχωρισμένες: ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι αμιγώς ηλεκτρικό, υβριδικό ή να κινείται αποκλειστικά από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ακόμη και στις περιπτώσεις των range extender, όπου ένας θερμικός κινητήρας χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας, η κίνηση εξακολουθεί να παρέχεται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα.

Δείτε εδώ.