Η Porsche ετοιμάζει νέα πατέντα για να σώσει diesel και βενζίνης κινητήρες
Η Porsche ετοιμάζει νέα πατέντα για να σώσει diesel και βενζίνης κινητήρες
Η Porsche κατέθεσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πατέντα για μια πρωτοποριακή μονάδα ισχύος που συνδυάζει σε μία ενιαία αρχιτεκτονική τα πλεονεκτήματα ηλεκτρικών, υβριδικών και συμβατικών θερμικών μονάδων.
UPD:
Μέχρι σήμερα οι διαθέσιμες επιλογές ήταν σαφώς διαχωρισμένες: ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι αμιγώς ηλεκτρικό, υβριδικό ή να κινείται αποκλειστικά από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ακόμη και στις περιπτώσεις των range extender, όπου ένας θερμικός κινητήρας χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας, η κίνηση εξακολουθεί να παρέχεται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα.
UPD:
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