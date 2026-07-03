Πρέπει να ξηλωθούν οι κάμερες από τους δρόμους; - Ιδού η απάντηση

Κι όμως, μια μεγαλούπολη με 3,3 εκατομμύρια κατοίκους αποφάσισε να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Να αφαιρέσει σχεδόν όλες τις κάμερες ταχύτητας από δεκάδες σημεία του οδικού της δικτύου και να εξετάσει στην πράξη τι πραγματικά συμβαίνει όταν ο οδηγός δεν αισθάνεται ότι παρακολουθείται.

Το «πείραμα» πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο του Καναδά και τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα έχουν ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση μεταξύ συγκοινωνιολόγων, ειδικών στην οδική ασφάλεια και δημοτικών αρχών σε πολλές χώρες.

Η πόλη είχε ξεκινήσει από το 2022 ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εγκατάστασης καμερών ταχύτητας στη Βόρεια Αμερική. Οι συσκευές τοποθετήθηκαν κυρίως κοντά σε σχολεία, κατοικημένες περιοχές και δρόμους όπου είχαν καταγραφεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα.





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