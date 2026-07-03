Δοκιμάζουμε το Fiat Grande Panda με τα 100 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το Fiat Panda ανήκει στην κατηγορία των αυτοκινήτων που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, όχι επειδή είχαν εξωφρενικές επιδόσεις ή έστριβαν με τα «όσα», ούτε επειδή αποτελούσαν την επιτομή της πολυτέλειας.