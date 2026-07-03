Δοκιμάζουμε το Fiat Grande Panda με τα 100 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Fiat Grande Panda με τα 100 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το νέο Fiat Grande Panda κεντρίζει το ενδιαφέρον με τον τετράγωνο σχεδιασμό του, που είναι γεμάτος ρετρό αναφορές και φουτουριστικά στοιχεία, και ο «παιχνιδιάρικος» χαρακτήρας στην καμπίνα έρχεται να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.
UPD:
Το Fiat Panda ανήκει στην κατηγορία των αυτοκινήτων που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, όχι επειδή είχαν εξωφρενικές επιδόσεις ή έστριβαν με τα «όσα», ούτε επειδή αποτελούσαν την επιτομή της πολυτέλειας.
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UPD:
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