Eκαναν… τσουλήθρα σε Ferrari αξίας 452.000 ευρώ (video)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κουνμίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, όταν τέσσερα παιδιά, ηλικίας κάτω των 10 ετών, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε μια Ferrari 488 GTB, χρησιμοποιώντας την σαν παιδική χαρά.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας, τα παιδιά ανέβηκαν πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, κάθισαν στο παρμπρίζ, περπάτησαν στην οροφή και στη συνέχεια γλίστρησαν πάνω στο πίσω τζάμι σαν να ήταν τσουλήθρα. Σε κάποια στιγμή φαίνεται επίσης να αγγίζουν το αμάξωμα με μακριά καλάμια από μπαμπού.

Όταν ο ιδιοκτήτης επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι, διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο είχε βαθιές γρατζουνιές στο καπό, στην οροφή, στα φτερά, στα πίσω φώτα και στα τζάμια, ενώ ο εμπρός προφυλακτήρας είχε ραγίσει.







