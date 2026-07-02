Παιδιά έκαναν… τσουλήθρα σε μια Ferrari αξίας 452.000 ευρώ (+video)

Μια Ferrari 488 GTB στην Κίνα υπέστη σοβαρές ζημιές όταν τέσσερα μικρά παιδιά ανέβηκαν πάνω στο αυτοκίνητο και το χρησιμοποίησαν σαν παιχνίδι.