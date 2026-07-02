Παιδιά έκαναν… τσουλήθρα σε μια Ferrari αξίας 452.000 ευρώ (+video)
Παιδιά έκαναν… τσουλήθρα σε μια Ferrari αξίας 452.000 ευρώ (+video)
Μια Ferrari 488 GTB στην Κίνα υπέστη σοβαρές ζημιές όταν τέσσερα μικρά παιδιά ανέβηκαν πάνω στο αυτοκίνητο και το χρησιμοποίησαν σαν παιχνίδι.
Ο ιδιοκτήτης ζητά πλέον μέσω της Δικαιοσύνης να αποζημιωθεί πλήρως για το κόστος επισκευής.
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