Ιδού η σπάνια Bugatti που παντρεύει 1.600 άλογα με... πορσελάνη
NEWSAUTO.GR

Ιδού η σπάνια Bugatti που παντρεύει 1.600 άλογα με... πορσελάνη

Η γαλλική εταιρεία hypercar αποχαιρετά τον W16 κινητήρα της με ένα πολύ ξεχωριστό μοντέλο το οποίο έχει ολοκληρωθεί έπειτα από αμέτρητες ώρες χειρωνακτικής εργασίας.

Ιδού η σπάνια Bugatti που παντρεύει 1.600 άλογα με... πορσελάνη
Η εποχή του εμβληματικού W16 κινητήρα ολοκληρώνεται έπειτα από δύο δεκαετίες παρουσίας και η Bugatti επέλεξε να την αποχαιρετήσει με έναν τρόπο που συνδυάζει την υψηλή τεχνολογία με την παραδοσιακή χειροτεχνία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης