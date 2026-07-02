Ιδού η σπάνια Bugatti που παντρεύει 1.600 άλογα με... πορσελάνη

Η εποχή του εμβληματικού W16 κινητήρα ολοκληρώνεται έπειτα από δύο δεκαετίες παρουσίας και η Bugatti επέλεξε να την αποχαιρετήσει με έναν τρόπο που συνδυάζει την υψηλή τεχνολογία με την παραδοσιακή χειροτεχνία.