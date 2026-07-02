Ιδού η σπάνια Bugatti που παντρεύει 1.600 άλογα με... πορσελάνη
Ιδού η σπάνια Bugatti που παντρεύει 1.600 άλογα με... πορσελάνη
Η γαλλική εταιρεία hypercar αποχαιρετά τον W16 κινητήρα της με ένα πολύ ξεχωριστό μοντέλο το οποίο έχει ολοκληρωθεί έπειτα από αμέτρητες ώρες χειρωνακτικής εργασίας.
Η εποχή του εμβληματικού W16 κινητήρα ολοκληρώνεται έπειτα από δύο δεκαετίες παρουσίας και η Bugatti επέλεξε να την αποχαιρετήσει με έναν τρόπο που συνδυάζει την υψηλή τεχνολογία με την παραδοσιακή χειροτεχνία.
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