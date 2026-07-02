Το παρκάρισμα του… μήνα
Το παρκάρισμα του… μήνα
Όταν το «δύο λεπτά» για… παρκάρισμα γίνεται πρόβλημα για όλη την κοινωνία.
Όταν το «δύο λεπτά» για… παρκάρισμα γίνεται πρόβλημα για όλη την κοινωνία.
Όσα πρόστιμα και να υπάρξουν, όσες φορές και να τιμωρηθεί κάποιος, πάντα θα υπάρχει αυτός που θα θεωρεί τον εαυτό του πονηρό και πιο «έξυπνο» από τους άλλους. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν ό,τι θέλουν στο δρόμο, εις βάρος φυσικά, των υπολοίπων.
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