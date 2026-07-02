Η Xiaomi ετοιμάζει ηλεκτρικό τέρας με πάνω από 2.000 ίππους
Η Xiaomi ετοιμάζει ηλεκτρικό τέρας με πάνω από 2.000 ίππους
Ένα πρωτότυπο κουπέ της Xiaomi με μεγάλη αεροτομή και ηλεκτρική ιπποδύναμη που… ζαλίζει εντοπίστηκε πρόσφατα να κάνει δοκιμές εξέλιξης.
Η Xiaomi φαίνεται πως δεν αρκείται στην εμπορική επιτυχία που γνωρίζουν τα SU7 και YU7, καθώς ετοιμάζεται να διευρύνει την παρουσία της μπαίνοντας στην αγορά των ηλεκτρικών hypercar.
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