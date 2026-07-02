Έρχεται στην Ελλάδα το νέο Changan Nevo Q05 - Τι κινητήρες έχει;
Έρχεται στην Ελλάδα το νέο Changan Nevo Q05 - Τι κινητήρες έχει;
Από την Changan Automobile ανακοινώθηκε ότι το νέο Nevo Q05 θα αρχίσει να πωλείται στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και στη χώρα μας ως το τέλος της χρονιάς.
Η Changan Automobile συνεχίζει την εφαρμογή του στρατηγικού προγράμματος επέκτασής της στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή τη φορά το σχέδιό της θα ενισχυθεί με την παρουσία και του νέου Nevo Q05, το οποίο θα προστεθεί στην υπάρχουσα γκάμα των μοντέλων που διαθέτει στην ήπειρό μας.
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