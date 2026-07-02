Έρχεται στην Ελλάδα το νέο Changan Nevo Q05 - Τι κινητήρες έχει;

Η Changan Automobile συνεχίζει την εφαρμογή του στρατηγικού προγράμματος επέκτασής της στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή τη φορά το σχέδιό της θα ενισχυθεί με την παρουσία και του νέου Nevo Q05, το οποίο θα προστεθεί στην υπάρχουσα γκάμα των μοντέλων που διαθέτει στην ήπειρό μας.

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