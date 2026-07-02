Πόσο κοστίζει η νέα BMW X5 στην ελληνική αγορά;
NEWSAUTO.GR

Πόσο κοστίζει η νέα BMW X5 στην ελληνική αγορά;

Η ελληνική αντιπροσωπεία της BMW άνοιξε τις παραγγελίες για την 5η γενιά του μεγάλου SUV της μάρκας και ανακοίνωσε τις πρώτες διαθέσιμες εκδόσεις και τις τιμές τους.

Πόσο κοστίζει η νέα BMW X5 στην ελληνική αγορά;
Η νέα γενιά της BMW X5 κάνει και επίσημα το πρώτο βήμα προς την ελληνική αγορά. Λίγες μόλις ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της, η BMW Ελλάς πρόσθεσε το καινούριο μεγάλο SUV στη λίστα των διαθέσιμων μοντέλων, ανακοινώνοντας τις δύο πρώτες εκδόσεις που έρχονται στη χώρα μας.

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