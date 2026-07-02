Πόσο κοστίζει η νέα BMW X5 στην ελληνική αγορά;

Η νέα γενιά της BMW X5 κάνει και επίσημα το πρώτο βήμα προς την ελληνική αγορά. Λίγες μόλις ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της, η BMW Ελλάς πρόσθεσε το καινούριο μεγάλο SUV στη λίστα των διαθέσιμων μοντέλων, ανακοινώνοντας τις δύο πρώτες εκδόσεις που έρχονται στη χώρα μας.