Εκτόξευση των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα - Οι πρώτες μάρκες
NEWSAUTO.GR

Εκτόξευση των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα - Οι πρώτες μάρκες

Παρά τις οικονομικές πιέσεις και όσα γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο η αγορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα πήγε… σφαίρα τον Ιούνιο.

Εκτόξευση των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα - Οι πρώτες μάρκες
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Με έντονα ανοδικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούνιος για την ελληνική αγορά καινούργιων αυτοκινήτων, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση παραμένει σε τροχιά ανόδου,παρά τις πιέσεις σε τιμές, κόστος χρήσης και γεωπολιτικές αναταράξεις.

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UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
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