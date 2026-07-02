Εκτόξευση των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα - Οι πρώτες μάρκες
Εκτόξευση των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα - Οι πρώτες μάρκες
Παρά τις οικονομικές πιέσεις και όσα γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο η αγορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα πήγε… σφαίρα τον Ιούνιο.
Με έντονα ανοδικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούνιος για την ελληνική αγορά καινούργιων αυτοκινήτων, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση παραμένει σε τροχιά ανόδου,παρά τις πιέσεις σε τιμές, κόστος χρήσης και γεωπολιτικές αναταράξεις.
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