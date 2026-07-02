­Δοκιμάζουμε την ολοκαίνουρια BMW iX3 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

H BMW εξηλεκτρίζεται με έναν τρόπο τόσο επιθετικό που μοιάζει (ή μήπως είναι;) αμετάκλητος. Η νέα iX3, το πρώτο δείγμα της αρχιτεκτονικής Neue Klasse, είναι ένα από τα σπάνια ηλεκτρικά SUV που καθιστά σαθρό σχεδόν οποιοδήποτε επιχείρημα υπέρ ενός αντίστοιχου θερμικού.