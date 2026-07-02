­Δοκιμάζουμε την ολοκαίνουρια BMW iX3 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

­Δοκιμάζουμε την ολοκαίνουρια BMW iX3 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

H BMW εξηλεκτρίζεται με έναν τρόπο τόσο επιθετικό που μοιάζει (ή μήπως είναι;) αμετάκλητος. Η νέα iX3, το πρώτο δείγμα της αρχιτεκτονικής Neue Klasse, είναι ένα από τα σπάνια ηλεκτρικά SUV που καθιστά σαθρό σχεδόν οποιοδήποτε επιχείρημα υπέρ ενός αντίστοιχου θερμικού.

­Δοκιμάζουμε την ολοκαίνουρια BMW iX3 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Στην πρώτη παρουσίαση της iX3 στη νότια Ισπανία έτυχε (λέμε τώρα…) να είμαι παρών. Τότε έγραφα ότι σπάνια η παρουσίαση ενός νέου μοντέλου αποτελεί από μόνη της τομή στην ιστορία μιας εταιρείας.

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UPD:
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