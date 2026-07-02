Δοκιμάζουμε το Letbe Island 200 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Letbe Island 200 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε το καινούριο Letbe Island 200 στους δρόμους της Αθήνας και ανακαλύπτουμε ακόμα ένα άξιο μοντέλο να ρίχνεται στη σκληρή μάχη των hot urban scooter.

Δοκιμάζουμε το Letbe Island 200 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Κάθε φορά που ένα καινούριο μοντέλο στην κατηγορία των urban scooter 125-200 κ.εκ. αναδύεται στην αγορά, έχω την ίδια ακριβώς διχαστική στάση.

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