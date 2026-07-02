Δοκιμάζουμε το Letbe Island 200 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Letbe Island 200 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε το καινούριο Letbe Island 200 στους δρόμους της Αθήνας και ανακαλύπτουμε ακόμα ένα άξιο μοντέλο να ρίχνεται στη σκληρή μάχη των hot urban scooter.
Κάθε φορά που ένα καινούριο μοντέλο στην κατηγορία των urban scooter 125-200 κ.εκ. αναδύεται στην αγορά, έχω την ίδια ακριβώς διχαστική στάση.
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