Αυτή είναι η βασική έκδοση του Hyundai Ioniq 3! Πού θα κατασκευάζεται;
NEWSAUTO.GR

Αυτή είναι η βασική έκδοση του Hyundai Ioniq 3! Πού θα κατασκευάζεται;

Η βασική έκδοση του καινούργιου και προσιτού ηλεκτρικού της Hyundai έχει πιο συμβατικής σχεδίασης προφυλακτήρες και μικρότερες ζάντες, αλλά εξίσου πλούσιο τεχνολογικά εσωτερικό.

Αυτή είναι η βασική έκδοση του Hyundai Ioniq 3! Πού θα κατασκευάζεται;
Η αποκάλυψη του νέου Hyundai Ioniq 3 έγινε με την έκδοση N Line, όμως η κορεάτικη εταιρεία έδωσε πλέον στη δημοσιότητα και περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες εκδόσεις του αμιγώς ηλεκτρικού hatchback.

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