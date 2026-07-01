Αυτή είναι η βασική έκδοση του Hyundai Ioniq 3! Πού θα κατασκευάζεται;
Αυτή είναι η βασική έκδοση του Hyundai Ioniq 3! Πού θα κατασκευάζεται;
Η βασική έκδοση του καινούργιου και προσιτού ηλεκτρικού της Hyundai έχει πιο συμβατικής σχεδίασης προφυλακτήρες και μικρότερες ζάντες, αλλά εξίσου πλούσιο τεχνολογικά εσωτερικό.
Η αποκάλυψη του νέου Hyundai Ioniq 3 έγινε με την έκδοση N Line, όμως η κορεάτικη εταιρεία έδωσε πλέον στη δημοσιότητα και περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες εκδόσεις του αμιγώς ηλεκτρικού hatchback.
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