Το Μπάσκετ του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον επί 13 χρόνια χορηγό του

Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής εμπορικής συμφωνίας και μετατρέπονται σε κομμάτι της ιστορίας ενός συλλόγου. Μία τέτοια ήταν η σχέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με το FMS Group, η οποία ολοκληρώνεται ύστερα από 13 συνεχόμενα χρόνια κοινής διαδρομής.

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανακοίνωση, οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρέτησαν έναν από τους πιο διαχρονικούς και σταθερούς συνεργάτες τους, ευχαριστώντας τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της FMS για την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την πολύτιμη στήριξη που προσέφεραν από το 2012 μέχρι σήμερα.

«More than a partnership» ήταν το μήνυμα που επέλεξε ο Ολυμπιακός. Και πράγματι, σε αυτά τα 13 χρόνια η σχέση των δύο πλευρών εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από μια χορηγία. Ήταν μια συνεργασία που συνδέθηκε με μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.



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