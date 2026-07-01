Αυτοκίνητα «χάνουν» τα διόδια και το GPS - Τι ακριβώς συμβαίνει;
Οι οδηγοί σύγχρονων αυτοκινήτων απολαμβάνουν πλέον τεχνολογίες που πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε πολυτελή μοντέλα. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η συνδεσιμότητα και τα ηλεκτρονικά συστήματα ενός οχήματος, τόσο μεγαλώνει και η πιθανότητα να εμφανιστούν φαινόμενα που προκαλούν απορία ή ακόμη και εκνευρισμό.
Ένα από αυτά αφορά τη λειτουργία ορισμένων ηλεκτρονικών συστημάτων κατά τη διέλευση από σταθμούς διοδίων, αλλά και μέσα σε σήραγγες ή περιοχές με έντονη ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα. Δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που έχουν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένα σημεία το GPS χάνει προσωρινά το σήμα του, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται δυσλειτουργίες σε ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν ασύρματη επικοινωνία.
Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων οχημάτων. Τα περισσότερα νέα μοντέλα διαθέτουν δεκάδες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECU), αισθητήρες, κάμερες, ραντάρ, συστήματα επικοινωνίας Bluetooth, Wi-Fi, 4G ή 5G, αλλά και ειδικές επικοινωνίες μικρής εμβέλειας που συνεργάζονται με υποδομές του δρόμου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύπλοκο ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή από μεταλλικές κατασκευές που περιορίζουν τη λήψη δορυφορικού σήματος.
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