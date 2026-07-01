Αποκλειστικό: Στην Ελλάδα η Ducati των 100.000 ευρώ!

Η 1 από τις 50 σπάνιες Ducati Diavel by Bentley αγοράστηκε από Έλληνα. Η σπάνια μοτοσικλέτα κόστισε πάνω από 100.000 ευρώ και η αξία της ήδη, έχει ανέβει ακόμα περισσότερο.