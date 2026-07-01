Αποκλειστικό: Στην Ελλάδα η Ducati των 100.000 ευρώ!
Αποκλειστικό: Στην Ελλάδα η Ducati των 100.000 ευρώ!
Η 1 από τις 50 σπάνιες Ducati Diavel by Bentley αγοράστηκε από Έλληνα. Η σπάνια μοτοσικλέτα κόστισε πάνω από 100.000 ευρώ και η αξία της ήδη, έχει ανέβει ακόμα περισσότερο.
UPD:
Στην Ελλάδα βρίσκεται μία από τις πιο σπάνιες Ducati που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα