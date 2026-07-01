Θα δούμε παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλετών στις Σέρρες;
Θα δούμε παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλετών στις Σέρρες;
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε χρηματοδότηση για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και ανοίγει ο δρόμος για φιλοξενία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike το 2028!
Τις προηγούμενες ημέρες και μέσω του Ράλλυ Ακρόπολις, είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση-δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης.
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