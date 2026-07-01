Δοκιμάζουμε το υβριδικό SUV Chery Tiggo 7 που μόλις ήρθε Ελλάδα σε τιμή έκπληξη

Πολλές εταιρίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η αγορά δεν κινείται με τον ίδιο ρυθμό που κινείται η τεχνολογία. Μπορεί τα plug-in hybrid να προσφέρουν εντυπωσιακές επιδόσεις και χαμηλές εργοστασιακές καταναλώσεις, όμως δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα ή την επιθυμία να φορτίζουν καθημερινά το αυτοκίνητό τους. Κάπου εκεί έρχεται και η Chery να τοποθετηθεί με το Tiggo 7 Hybrid.

Πρόκειται για την πλήρως αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση του μεσαίου SUV της κινεζικής εταιρείας, η οποία έρχεται να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα πωλήσεων της γκάμας μιας και τοποθετείται κάτω από την plug-in (και πάνω από το μικρότερο Tiggo 4). Και αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τα χαρακτηριστικά και την τιμή του HEV, τότε αντιλαμβάνεται εύκολα το γιατί…







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