Δοκιμάζουμε το υβριδικό SUV Chery Tiggo 7 που μόλις ήρθε Ελλάδα σε τιμή έκπληξη
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το υβριδικό SUV Chery Tiggo 7 που μόλις ήρθε Ελλάδα σε τιμή έκπληξη

Με 224 ίππους, «υβριδική» κατανάλωση, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή έναρξης κάτω από τις 26.000 ευρώ, το αυτοφορτιζόμενο Tiggo 7 βάζει δύσκολα σε μοντέλα με πολύ βαρύτερο όνομα στην αγορά.

Δοκιμάζουμε το υβριδικό SUV Chery Tiggo 7 που μόλις ήρθε Ελλάδα σε τιμή έκπληξη
UPD:

Πολλές εταιρίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η αγορά δεν κινείται με τον ίδιο ρυθμό που κινείται η τεχνολογία. Μπορεί τα plug-in hybrid να προσφέρουν εντυπωσιακές επιδόσεις και χαμηλές εργοστασιακές καταναλώσεις, όμως δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα ή την επιθυμία να φορτίζουν καθημερινά το αυτοκίνητό τους. Κάπου εκεί έρχεται και η Chery να τοποθετηθεί με το Tiggo 7 Hybrid.

Πρόκειται για την πλήρως αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση του μεσαίου SUV της κινεζικής εταιρείας, η οποία έρχεται να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα πωλήσεων της γκάμας μιας και τοποθετείται κάτω από την plug-in (και πάνω από το μικρότερο Tiggo 4). Και αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τα χαρακτηριστικά και την τιμή του HEV, τότε αντιλαμβάνεται εύκολα το γιατί…



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης