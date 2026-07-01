Ελληνας αγόρασε την σπάνιa Ducati by Bentley αξίας 100.000 ευρώ - Δείτε φωτογραφίες

Στην Ελλάδα βρίσκεται μία από τις πιο σπάνιες Ducati που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Η μοτοσικλέτα που βλέπετε στις αποκλειστικές φωτογραφίες του Newsauto είναι η μοναδική Ducati Diavel for Bentley Mulliner που υπάρχει στη χώρα μας και μία από τις μόλις 50 που έχουν πουληθεί παγκοσμίως.

Το συγκεκριμένο μοντέλο βρίσκεται στα χέρια Έλληνα συλλέκτη, που έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη συγκεκριμένα μάρκα (και σε αυτοκίνητα), γεγονός που το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό για τα ελληνικά δεδομένα.