Δε θα πιστέψετε πόσα BYD έχουν πουληθεί στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Δε θα πιστέψετε πόσα BYD έχουν πουληθεί στην Ελλάδα

Ένα σημαντικό ορόσημο πέτυχε η BYD στην ελληνική αγορά, σε  μόλις 26 μήνες μετά την είσοδό της στη χώρα.

Δε θα πιστέψετε πόσα BYD έχουν πουληθεί στην Ελλάδα

Η BYD ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τις 5.000 πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών) στην Ελλάδα. Το επετειακό αυτοκίνητο ήταν ένα BYD SEAL U DM-i, το οποίο παραδόθηκε σε πελάτη στο κατάστημα της εταιρείας στον Άλιμο, παρουσία στελεχών της.



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