Δε θα πιστέψετε πόσα BYD έχουν πουληθεί στην Ελλάδα
Δε θα πιστέψετε πόσα BYD έχουν πουληθεί στην Ελλάδα
Ένα σημαντικό ορόσημο πέτυχε η BYD στην ελληνική αγορά, σε μόλις 26 μήνες μετά την είσοδό της στη χώρα.
Ένα σημαντικό ορόσημο πέτυχε η BYD στην ελληνική αγορά, σε μόλις 26 μήνες μετά την είσοδό της στη χώρα.
Η BYD ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τις 5.000 πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών) στην Ελλάδα. Το επετειακό αυτοκίνητο ήταν ένα BYD SEAL U DM-i, το οποίο παραδόθηκε σε πελάτη στο κατάστημα της εταιρείας στον Άλιμο, παρουσία στελεχών της.
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