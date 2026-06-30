Δε θα πιστέψετε πόσα BYD έχουν πουληθεί στην Ελλάδα

Η BYD ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τις 5.000 πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών) στην Ελλάδα. Το επετειακό αυτοκίνητο ήταν ένα BYD SEAL U DM-i, το οποίο παραδόθηκε σε πελάτη στο κατάστημα της εταιρείας στον Άλιμο, παρουσία στελεχών της.







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