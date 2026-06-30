Επίσημο: Αυτή είναι η νέα BMW X5 - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Επίσημο: Αυτή είναι η νέα BMW X5 - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Η ολοκαίνουργια γενιά της BMW X5 είναι γεγονός. Το μοντέλο είναι ριζικά αναβαθμισμένο, ενώ προσφέρεται σε βενζινοκίνητες, diesel, plug-in υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις.
UPD:
Η BMW μόλις παρουσίασε την ολοκαίνουργια, πέμπτη γενιά της X5, με κωδικό G65. Το μοντέλο πρέπει να ανταπεξέλθει σε ένα βαρύ ρόλο: Η σειρά X5 αποτελεί ορόσημο στην κατηγορία των πολυτελών SUV, ενώ η απερχόμενη γενιά, η G05, αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες X5, σημειώνοντας υψηλές πωλήσεις παγκοσμίως.
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UPD:
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