Επίσημο: Αυτή είναι η νέα BMW X5 - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η BMW μόλις παρουσίασε την ολοκαίνουργια, πέμπτη γενιά της X5, με κωδικό G65. Το μοντέλο πρέπει να ανταπεξέλθει σε ένα βαρύ ρόλο: Η σειρά X5 αποτελεί ορόσημο στην κατηγορία των πολυτελών SUV, ενώ η απερχόμενη γενιά, η G05, αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες X5, σημειώνοντας υψηλές πωλήσεις παγκοσμίως.