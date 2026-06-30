Ακόμα μία αυτοκινητοβιομηχανία ήρθε Ελλάδα - Ποιος την έφερε;
Ακόμα μία αυτοκινητοβιομηχανία ήρθε Ελλάδα - Ποιος την έφερε;
Η AVATR θα ξεκινήσει στην Ελλάδα στις αρχές του 2027, με τον Όμιλο Autohellas να αναλαμβάνει την εισαγωγή και διανομή των μοντέλων της.
UPD:
Η συμφωνία ανάμεσα στην AVATR Technology και την Autohellas υπεγράφη στο Μόναχο, σε τελετή όπου παρευρέθηκαν ο κ. Yang Fan, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της AVATR, ο κ. Γεώργιος Βασιλάκης, μέτοχος και CEO των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων του Ομίλου Autohellas, μαζί με στελέχη των δύο πλευρών, o κ. Alex Yang, Διευθυντής Ευρώπης και τον κ. Μάριο Μπαρκή, Γενικό Διευθυντή.
UPD:
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