Ακόμα μία αυτοκινητοβιομηχανία ήρθε Ελλάδα - Ποιος την έφερε;

Η συμφωνία ανάμεσα στην AVATR Technology και την Autohellas υπεγράφη στο Μόναχο, σε τελετή όπου παρευρέθηκαν ο κ. Yang Fan, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της AVATR, ο κ. Γεώργιος Βασιλάκης, μέτοχος και CEO των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων του Ομίλου Autohellas, μαζί με στελέχη των δύο πλευρών, o κ. Alex Yang, Διευθυντής Ευρώπης και τον κ. Μάριο Μπαρκή, Γενικό Διευθυντή.

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