Εταιρεία κολοσσός ετοιμάζει αύξηση ωρών εργασίας και περικοπές μισθών

Σύμφωνα με την γερμανική οικονομική και επιχειρηματική εφημερίδα Automobilwoche, στη Mercedes-Benz αποφάσισαν να αναστείλουν για εφέτος την καταβολή ενός επιδόματος που αποτελεί μέρος της συλλογικής σύμβασης εργασίας για περίπου 90.000 υπαλλήλους της.

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στο 18% του μηνιαίου μισθού κάθε εργαζομένου και επρόκειτο να καταβληθεί εντός του Ιουλίου (2026).





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