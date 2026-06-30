Πότε θα γίνει η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας και ποιες εταιρείες θα δούμε
Πότε θα γίνει η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας και ποιες εταιρείες θα δούμε
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει διοργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη σε συμμετοχές στην Ευρώπη φέτος, έχει ξεκινήσει.
UPD:
Η AUTO ATHINA 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, μετατρέποντας το METROPOLITAN EXPO σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η φετινή διοργάνωση δεν αποτελεί απλώς τη μεγαλύτερη ελληνική έκθεση αυτοκινήτου όλων των εποχών. Με βάση τον αριθμό των αυτοκινητοβιομηχανιών που έχουν ήδη δεσμεύσει εκθεσιακό χώρο (αναμένονται και άλλες), εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις της Ευρώπης και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών αυτοκινητοβιομηχανιών σε ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου για το 2026. Οι δύο βασικές αίθουσες της διοργάνωσης έχουν σχεδόν καλυφθεί από κατασκευαστές, εισαγωγείς και εταιρείες νέας τεχνολογίας.
δειτε εδω
δειτε εδω
UPD:
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