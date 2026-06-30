Ήρθε το νέο Renault Twingo! Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Με αρχική τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ, πλούσιο βασικό εξοπλισμό και έμφαση στην πρακτικότητα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για όσους αναζητούν ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο για τις καθημερινές μετακινήσεις.

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