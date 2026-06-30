Video: O Flyover της Θεσσαλονίκης από ψηλά
NEWSAUTO.GR

Video: O Flyover της Θεσσαλονίκης από ψηλά

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του Flyover στη Θεσσαλονίκη, με τη νέα υπερυψωμένη γέφυρα να αρχίζει πλέον να γίνεται ορατή, καθώς το έργο εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.

Video: O Flyover της Θεσσαλονίκης από ψηλά
UPD:

Η κατασκευή του Flyover της Θεσσαλονίκης προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ τις τελευταίες ημέρες ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του τούνελ και της γέφυρας στο Πανόραμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση των εργασιών.

Δείτε εδώ.

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης