Video: O Flyover της Θεσσαλονίκης από ψηλά

Η κατασκευή του Flyover της Θεσσαλονίκης προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ τις τελευταίες ημέρες ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του τούνελ και της γέφυρας στο Πανόραμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση των εργασιών.



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