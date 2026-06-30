Video: O Flyover της Θεσσαλονίκης από ψηλά
Video: O Flyover της Θεσσαλονίκης από ψηλά
Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του Flyover στη Θεσσαλονίκη, με τη νέα υπερυψωμένη γέφυρα να αρχίζει πλέον να γίνεται ορατή, καθώς το έργο εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.
UPD:
Η κατασκευή του Flyover της Θεσσαλονίκης προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ τις τελευταίες ημέρες ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του τούνελ και της γέφυρας στο Πανόραμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση των εργασιών.
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UPD:
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