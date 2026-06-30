Αττική: Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια σε κλέβει σε καύσιμο!

Σχεδόν όλοι οι οδηγοί το έχουμε ακούσει, το γνωρίζουμε ή το έχουμε βιώσει. Το ποσό που πληρώνουμε για ανεφοδιασμό του οχήματός μας με καύσιμο δεν αντιστοιχεί πάντα πραγματικά στην ανάλογη ποσότητα.



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