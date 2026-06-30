Αττική: Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια σε κλέβει σε καύσιμο!
Αττική: Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια σε κλέβει σε καύσιμο!
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα των φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εντός Αττικής το ποσοστό των πρατηριούχων που διαθέτουν μειωμένη ποσότητα καυσίμου στην αντλία φτάνει το 23,1%.
Σχεδόν όλοι οι οδηγοί το έχουμε ακούσει, το γνωρίζουμε ή το έχουμε βιώσει. Το ποσό που πληρώνουμε για ανεφοδιασμό του οχήματός μας με καύσιμο δεν αντιστοιχεί πάντα πραγματικά στην ανάλογη ποσότητα.
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