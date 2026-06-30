Δοκιμάζουμε το νέο τετρακίνητο Mazda CX-5 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

«Μα χαλάνε τα αυτοκίνητα;». Αυτή η ερώτηση του πατέρα μου, με ένα βλέμμα απορίας και επιτίμησης ήταν η μόνιμη επωδός όταν κάθε φορά του ανακοίνωνα ότι το δικό μου αυτοκίνητο ήταν για ακόμα μια φορά στο συνεργείο.