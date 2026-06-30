Δοκιμάζουμε το νέο τετρακίνητο Mazda CX-5 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το νέο τετρακίνητο Mazda CX-5 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Mazda επιμένει να ακολουθεί πιστά και κόντρα σε όλους τον δικό της δρόμο. Και στην περίπτωση του ανανεωμένου CX-5 ο δρόμος αυτός είναι και ο σωστός.
«Μα χαλάνε τα αυτοκίνητα;». Αυτή η ερώτηση του πατέρα μου, με ένα βλέμμα απορίας και επιτίμησης ήταν η μόνιμη επωδός όταν κάθε φορά του ανακοίνωνα ότι το δικό μου αυτοκίνητο ήταν για ακόμα μια φορά στο συνεργείο.
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