Δοκιμάζουμε το νέο τετρακίνητο Mazda CX-5 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το νέο τετρακίνητο Mazda CX-5 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η Mazda επιμένει να ακολουθεί πιστά και κόντρα σε όλους τον δικό της δρόμο. Και στην περίπτωση του ανανεωμένου CX-5 ο δρόμος αυτός είναι και ο σωστός.

Δοκιμάζουμε το νέο τετρακίνητο Mazda CX-5 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
«Μα χαλάνε τα αυτοκίνητα;». Αυτή η ερώτηση του πατέρα μου, με ένα βλέμμα απορίας και επιτίμησης ήταν η μόνιμη επωδός όταν κάθε φορά του ανακοίνωνα ότι το δικό μου αυτοκίνητο ήταν για ακόμα μια φορά στο συνεργείο.

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