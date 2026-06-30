Μυστήριο: Εγκατέλειψαν υπεραυτοκίνητα αξίας 95 εκατ. ευρώ - Δείτε το video
NEWSAUTO.GR

Μυστήριο: Εγκατέλειψαν υπεραυτοκίνητα αξίας 95 εκατ. ευρώ - Δείτε το video

Μία από τις πιο παράξενες ιστορίες που έχουν απασχολήσει τον κόσμο των συλλεκτικών αυτοκινήτων επανήλθε στο προσκήνιο...

Μυστήριο: Εγκατέλειψαν υπεραυτοκίνητα αξίας 95 εκατ. ευρώ - Δείτε το video
UPD:

Δεκάδες σπάνια hypercars εντοπίστηκαν συγκεντρωμένα σε περιφραγμένο χώρο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευση, τον ιδιοκτήτη και τον τελικό προορισμό τους.

Η συνολική αξία της συλλογής εκτιμάται ότι κυμαίνεται έως και 100 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου έως 95 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που την καθιστά μία από τις ακριβότερες συγκεντρώσεις hypercars που έχουν καταγραφεί ποτέ εκτός κάποιας επίσημης έκθεσης ή δημοπρασίας.

Οι εικόνες δείχνουν τα αυτοκίνητα καλυμμένα με λεπτά προστατευτικά καλύμματα, παρκαρισμένα το ένα δίπλα στο άλλο πίσω από συρματοπλέγματα, χωρίς καμία ένδειξη ότι πρόκειται για έκθεση ή ιδιωτικό μουσείο. Το θέαμα μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό, καθώς μοντέλα που σπάνια συναντώνται ακόμη και στις μεγαλύτερες εκδηλώσεις υπεραυτοκινήτων βρίσκονται συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο...



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UPD:
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