Linktour ALUMI: Στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό με τιμή-πρόκληση
Linktour ALUMI: Στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό με τιμή-πρόκληση
Στην πανελλήνια παρουσίαση του Linktour ALUMI προχώρησε η FMS, ενός μοντέλου που αποτελεί την πιο οικονομική λύση αστικής μετακίνησης στην Ελλάδα.
Η FMS παρουσίασε επίσημα το νέο Linktour ALUMI στην Ελλάδα. Πρόκειται, όπως έχει γράψει εδώ και αρκετές εβδομάδες το newsauto.gr, για ένα ηλεκτρικό microcar που καταφθάνει ως μία από τις πιο προσιτές λύσεις αστικής μετακίνησης.
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