Αυτό το μοντέλο της BYD στρίμωξε τους Ευρωπαίους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Όταν τα στελέχη της BYD Auto αποφάσισαν να αρχίσουν την πώληση του Atto 2 στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου είχαν ορίσει ήδη τη στρατηγική που θα εφάρμοζαν σε αυτή. Η πρόθεσή τους φάνηκε στην πορεία της εμπορικής πορείας του και όχι από την αρχή.