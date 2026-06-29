Αυτό το μοντέλο της BYD στρίμωξε τους Ευρωπαίους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Αυτό το μοντέλο της BYD στρίμωξε τους Ευρωπαίους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Με το Atto 2, τα στελέχη της BYD Auto έδειξαν ότι είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε σημαντικό βαθμό τους Ευρωπαίους.

Αυτό το μοντέλο της BYD στρίμωξε τους Ευρωπαίους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Όταν τα στελέχη της BYD Auto αποφάσισαν να αρχίσουν την πώληση του Atto 2 στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου είχαν ορίσει ήδη τη στρατηγική που θα εφάρμοζαν σε αυτή. Η πρόθεσή τους φάνηκε στην πορεία της εμπορικής πορείας του και όχι από την αρχή.

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