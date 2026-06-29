Αυτό το μοντέλο της BYD στρίμωξε τους Ευρωπαίους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Αυτό το μοντέλο της BYD στρίμωξε τους Ευρωπαίους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Με το Atto 2, τα στελέχη της BYD Auto έδειξαν ότι είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε σημαντικό βαθμό τους Ευρωπαίους.
Όταν τα στελέχη της BYD Auto αποφάσισαν να αρχίσουν την πώληση του Atto 2 στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου είχαν ορίσει ήδη τη στρατηγική που θα εφάρμοζαν σε αυτή. Η πρόθεσή τους φάνηκε στην πορεία της εμπορικής πορείας του και όχι από την αρχή.
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