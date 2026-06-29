Kosmocar: 10 χρόνια εγγύηση για όλους
NEWSAUTO.GR

Kosmocar: 10 χρόνια εγγύηση για όλους

Η Kosmocar διευρύνει τα προγράμματα Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN και σε αυτοκίνητα Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και Skoda που ήδη κινούνται στους δρόμους.

Kosmocar: 10 χρόνια εγγύηση για όλους
UPD:
Η κίνηση αυτή αφορά οχήματα που δεν έχουν υπερβεί τα 10 έτη ηλικίας ή τα 150.000 χλμ. και πληρούν τους όρους κάθε προγράμματος.

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UPD:
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