Kosmocar: 10 χρόνια εγγύηση για όλους
Kosmocar: 10 χρόνια εγγύηση για όλους
Η Kosmocar διευρύνει τα προγράμματα Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN και σε αυτοκίνητα Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και Skoda που ήδη κινούνται στους δρόμους.
UPD:
Η κίνηση αυτή αφορά οχήματα που δεν έχουν υπερβεί τα 10 έτη ηλικίας ή τα 150.000 χλμ. και πληρούν τους όρους κάθε προγράμματος.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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