Benda Redstone 550 R2: «Πολυεργαλείο» δουλειάς και διασκέδασης (+video)
NEWSAUTO.GR

Benda Redstone 550 R2: «Πολυεργαλείο» δουλειάς και διασκέδασης (+video)

Η Benda περνάει την τεχνολογική της υπεροχή στα ATV και το Redstone 550 R2 είναι έτοιμο να εξερευνήσει κάθε γωνιά της όμορφης χώρας μας.

Benda Redstone 550 R2: «Πολυεργαλείο» δουλειάς και διασκέδασης (+video)

Η κατηγορία των ATV βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κορυφαίων κατασκευαστών παγκοσμίως, και όχι άδικα. Τα Οχήματα Παντός Εδάφους (All-Terrain Vehicles) έχουν εξελιχθεί από εξειδικευμένα οχήματα αναψυχής σε πολυεργαλεία μετακίνησης, ικανά να ανταποκριθούν τόσο στις απαιτήσεις της καθημερινότητας όσο και στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις.

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