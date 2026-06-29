Οδηγούμε τα σπορ MINI John Cooper Works στην πίστα των Μεγάρων

Μπορεί η μάρκα να λέγεται MINI, όμως η οδηγική ευχαρίστηση που έρχονται να προσφέρουν τα μοντέλα της γκάμας της είναι στο MAXI, ειδικά αν αναφερόμαστε σε όσα έχουν το θρυλικό έμβλημα JCW, ή αλλιώς John Cooper Works.