Οδηγούμε τα σπορ MINI John Cooper Works στην πίστα των Μεγάρων
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε τα σπορ MINI John Cooper Works στην πίστα των Μεγάρων

Βρεθήκαμε στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, όπου είχαμε στη διάθεσή μας τη γκάμα των μοντέλων John Cooper Works της MINI, για να ζήσουμε μια μέρα οδηγικής ευχαρίστησης.

Οδηγούμε τα σπορ MINI John Cooper Works στην πίστα των Μεγάρων
UPD:
Μπορεί η μάρκα να λέγεται MINI, όμως η οδηγική ευχαρίστηση που έρχονται να προσφέρουν τα μοντέλα της γκάμας της είναι στο MAXI, ειδικά αν αναφερόμαστε σε όσα έχουν το θρυλικό έμβλημα JCW, ή αλλιώς John Cooper Works.

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UPD:
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