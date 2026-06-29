Οδηγούμε τα σπορ MINI John Cooper Works στην πίστα των Μεγάρων
Οδηγούμε τα σπορ MINI John Cooper Works στην πίστα των Μεγάρων
Βρεθήκαμε στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, όπου είχαμε στη διάθεσή μας τη γκάμα των μοντέλων John Cooper Works της MINI, για να ζήσουμε μια μέρα οδηγικής ευχαρίστησης.
UPD:
Μπορεί η μάρκα να λέγεται MINI, όμως η οδηγική ευχαρίστηση που έρχονται να προσφέρουν τα μοντέλα της γκάμας της είναι στο MAXI, ειδικά αν αναφερόμαστε σε όσα έχουν το θρυλικό έμβλημα JCW, ή αλλιώς John Cooper Works.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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