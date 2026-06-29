21χρονος πήγαινε με 210 χλμ/ώρα στην Κηφισιά!
NEWSAUTO.GR

21χρονος πήγαινε με 210 χλμ/ώρα στην Κηφισιά!

Με ταχύτητα που ξεπερνούσε κατά 110 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κινούνταν ένας 21χρονος οδηγός στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

21χρονος πήγαινε με 210 χλμ/ώρα στην Κηφισιά!

Βραδινές ώρες της Παρασκευής 26 Ιουνίου, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν έναν 21χρονο οδηγό να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς.

Δείτε εδώ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης