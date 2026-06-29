21χρονος πήγαινε με 210 χλμ/ώρα στην Κηφισιά!

Με ταχύτητα που ξεπερνούσε κατά 110 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κινούνταν ένας 21χρονος οδηγός στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.