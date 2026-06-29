21χρονος πήγαινε με 210 χλμ/ώρα στην Κηφισιά!
21χρονος πήγαινε με 210 χλμ/ώρα στην Κηφισιά!
Με ταχύτητα που ξεπερνούσε κατά 110 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κινούνταν ένας 21χρονος οδηγός στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Βραδινές ώρες της Παρασκευής 26 Ιουνίου, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν έναν 21χρονο οδηγό να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς.
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