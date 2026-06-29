Τι σημαίνουν τα τυρκουάζ φώτα σε αυτά τα αυτοκίνητα
NEWSAUTO.GR

Τι σημαίνουν τα τυρκουάζ φώτα σε αυτά τα αυτοκίνητα

Τα τυρκουάζ φωτιστικά σώματα εξελίσσονται στο νέο διεθνές «σήμα κατατεθέν» των αυτόνομων οχημάτων, γιατί άραγε συμβαίνει αυτό;

Τι σημαίνουν τα τυρκουάζ φώτα σε αυτά τα αυτοκίνητα

Γεγονός είναι πως οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν έναν κοινό και άμεσα αναγνωρίσιμο τρόπο επικοινωνίας, ανάμεσα στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Για περισσότερα από εκατό χρόνια, η γλώσσα των φώτων στα αυτοκίνητα παρέμενε σχεδόν απαράλλακτη. Το κόκκινο δήλωνε επιβράδυνση ή στάση, το πορτοκαλί αλλαγή κατεύθυνσης και το λευκό πορεία ή όπισθεν.

Η είσοδος όμως της αυτόνομης οδήγησης δημιουργεί μια εντελώς νέα πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς πλέον δεν αρκεί να γνωρίζει κανείς τι κάνει ένα όχημα, αλλά και ποιος –ή τι– βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στον έλεγχο.


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