Δοκιμάζουμε την Alfa Romeo Tonale Ibrida 1.5 DDCT 175 PS - Πόσο κοστίζει;

Εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία (ίσως και παραπάνω), η Alfa Romeo έχει ένα πρόβλημα που καμία άλλη μάρκα δεν θα ήθελε να έχει. Κουβαλά ένα παρελθόν τόσο βαρύ, ώστε κάθε νέο μοντέλο της να καλείται να αποδείξει πως αξίζει να βρίσκεται κάτω από το ίδιο έμβλημα που φόρεσαν η 8C 2300 του Nuvolari, η Giulietta που έβαλε την Ιταλία στους τροχούς της μεταπολεμικής Ευρώπης, η Giulia που δίδαξε στους Γερμανούς τι σημαίνει σπορ οικογενειακό σεντάν και αργότερα η 156, το αυτοκίνητο που απέδειξε ότι η λογική δεν είναι πάντοτε το ισχυρότερο επιχείρημα στην αγορά.







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