Τα τουρκικά KAAN απέναντι στα ελληνικά F-35

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου για την πώληση κινητήρων General Electric F110, αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων, οι οποίοι προορίζονται να εξοπλίσουν τα πρώτα αεροσκάφη του τουρκικού προγράμματος.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που θεωρείται σημαντική «ανάσα» για την Άγκυρα, καθώς οι κινητήρες αποτελούσαν έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς περιορισμούς στην εξέλιξη του KAAN. Την ίδια ώρα, όμως, η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, με μέλη του Κογκρέσου να επιμένουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα S-400 και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς να αλλάξει το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Μέσα σε αυτό το νέο γεωπολιτικό σκηνικό, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον η σύγκριση του υπό ανάπτυξη τουρκικού KAAN με το αμερικανικό F-35, το οποίο η Ελλάδα αναμένεται να εντάξει στην Πολεμική Αεροπορία μέσα στα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας περαιτέρω την αποτρεπτική της ισχύ στο Αιγαίο.