F1 GP Αυστρίας: Ο Ράσελ παίρνει την δεύτερη φετινή του νίκη (+video)
NEWSAUTO.GR

F1 GP Αυστρίας: Ο Ράσελ παίρνει την δεύτερη φετινή του νίκη (+video)

Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε για πρώτη φορά φέτος μετά την επικράτησή του στην Μελβούρνη αντέχοντας στην πίεση του Φερστάπεν. Δεύτερος ο Ολλανδός με τον Αντονέλι τρίτο.

F1 GP Αυστρίας: Ο Ράσελ παίρνει την δεύτερη φετινή του νίκη (+video)

Ήταν μια πολύ σημαντική επικράτηση για τον Βρετανό της Mercedes ο οποίος μείωσε κατά 10 βαθμούς την διαφορά του από τον Αντονέλι και ανέβηκε ξανά στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος οδηγών.


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