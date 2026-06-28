F1 GP Αυστρίας: Ο Ράσελ παίρνει την δεύτερη φετινή του νίκη (+video)

Ήταν μια πολύ σημαντική επικράτηση για τον Βρετανό της Mercedes ο οποίος μείωσε κατά 10 βαθμούς την διαφορά του από τον Αντονέλι και ανέβηκε ξανά στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος οδηγών.





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