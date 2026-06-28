Έφερε γούρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Πριν από την εκκίνηση του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsauto και στον Τάκη Τρακουσέλη, κλήθηκε να προβλέψει ποιος θα κατακτήσει τη νίκη στον πιο απαιτητικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.