Έφερε γούρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις
Έφερε γούρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις
Πριν από την εκκίνηση του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsauto και στον Τάκη Τρακουσέλη, κλήθηκε να προβλέψει ποιος θα κατακτήσει τη νίκη στον πιο απαιτητικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
UPD:
Η απάντησή του προκάλεσε εντύπωση. Παρότι ο Σεμπαστιέν Οζιέ δεν συγκαταλεγόταν στα απόλυτα φαβορί, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον οκτώ φορές παγκόσμιο πρωταθλητή ως τον οδηγό που θα ανέβαινε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, ποντάροντας στην εμπειρία.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα