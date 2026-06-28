Θριαμβευτής ο Οζιέ στο φετινό Ράλλυ Ακρόπολις! (+video)

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του τη νίκη στον εθνικό μας αγώνα, έπειτα από μεγάλη μάχη με τον Νεβίλ. Δεύτερος ο Βέλγος με τον Κατσούτα τρίτο.