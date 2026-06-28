Θριαμβευτής ο Οζιέ στο φετινό Ράλλυ Ακρόπολις! (+video)
NEWSAUTO.GR

Θριαμβευτής ο Οζιέ στο φετινό Ράλλυ Ακρόπολις! (+video)

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του τη νίκη στον εθνικό μας αγώνα, έπειτα από μεγάλη μάχη με τον Νεβίλ. Δεύτερος ο Βέλγος με τον Κατσούτα τρίτο.

Θριαμβευτής ο Οζιέ στο φετινό Ράλλυ Ακρόπολις! (+video)
Ίσως η 69η νίκη καριέρας του μεγάλου Σεμπαστιάν Οζιέ να ήταν… χρωστούμενη από το Ράλλυ Ακρόπολις του 2023. Τότε ο Γάλλος ήταν εξαιρετικά άτυχος παρά το ότι είχε οδηγήσει καταπληκτικά και είχε χάσει τρεις ειδικές πριν το νήμα μία σχεδόν βέβαιη νίκη.

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