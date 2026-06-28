Γίνονται πιο δημοφιλή τα ηλεκτρικά στην Ευρώπη
Γίνονται πιο δημοφιλή τα ηλεκτρικά στην Ευρώπη
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ACEA οι ταξινομήσεις νέων αμιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν το 20%, το πρώτο πεντάμηνο του έτους.
Από τον Σύνδεσμο Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ανακοινώθηκαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου (2026).
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