Γίνονται πιο δημοφιλή τα ηλεκτρικά στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ACEA οι ταξινομήσεις νέων αμιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν το 20%, το πρώτο πεντάμηνο του έτους.