Θα πάρει τη νίκη ο Οζιέ στο φετινό Ράλλυ Ακρόπολις;
Θα πάρει τη νίκη ο Οζιέ στο φετινό Ράλλυ Ακρόπολις;
Ο Τιερί Νεβίλ είχε διπλό κλατάρισμα στην προτελευταία ειδική του Ράλλυ Ακρόπολις και πλέον ο Σεμπαστιέν Οζιέ βρίσκεται μία ανάσα πριν από τη νίκη στον εθνικό μας αγώνα!
Ο Σεμπ είχε περάσει μπροστά ήδη από την πρώτη δοκιμασία της ημέρας. Ωστόσο η διαφορά των 1,3 δευτερολέπτων που είχε από τον δεύτερο Νεβίλ ήταν εύκολα ανατρέψιμη.
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