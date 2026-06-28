Νέες μειωμένες τιμές για τα MINI JCW στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Νέες μειωμένες τιμές για τα MINI JCW στην Ελλάδα

Το MINI Electric Bonus μειώνει την τιμή στα ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ υπάρχει προωθητική ενέργεια για την παραγγελία των θερμικών John Cooper Works εκδόσεων.

Νέες μειωμένες τιμές για τα MINI JCW στην Ελλάδα
Οι εκδόσεις John Cooper Works των μοντέλων της MINI έρχονται να προσφέρουν ανόθευτη οδηγική ευχαρίστηση και καυτές επιδόσεις, τόσο στα θερμικά αυτοκίνητα όσο και στα ηλεκτρικά. Ασχέτως είδος κινητήρα, τα MINI JCW έχουν ως στόχο να μεγαλώσουν το χαμόγελο στο πρόσωπο του οδηγού.

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