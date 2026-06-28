Η νέα BMW X5 θα είναι πιο οικολογική - Πώς θα το καταφέρει
Η νέα BMW X5 θα είναι πιο οικολογική - Πώς θα το καταφέρει
Από την BMW ανακοινώθηκε ότι κατάφεραν να μειώσουν κατά 40% το ανθρακικό αποτύπωμα στην εξέλιξη και παραγωγή της νέας X5.
Η καινούργια γενιά της BMW X5, η πέμπτη κατά σειρά ως τώρα, αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα εντός των προσεχών μηνών. Η διαδικασία εξέλιξης του νέου μοντέλου (που έχει την κωδική ονομασία «G65») έχει ολοκληρωθεί, ουσιαστικά.
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