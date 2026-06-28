Ο Οζιέ πέρασε πρώτος στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις! (+ video)
Ο Οζιέ πέρασε πρώτος στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις! (+ video)
Ο Σεμπαστιάν Οζιέ κέρδισε τον Νεβίλ στην πρώτη ειδική της ημέρας και αυτό ήταν αρκετό ώστε να περάσει στην πρωτοπορία του αγώνα με δύο δοκιμασίες να απομένουν!
Η μεγάλη μάχη μεταξύ των Οζιέ-Νεβίλ καλά κρατεί. Ο Σεμπ κέρδισε τον Νεβίλ στο πρώτο πέρασμα από τους Άγιους Θεόδωρους (ταχύτερος όλων ο Φουρμό) και πέρασε στην πρωτοπορία του αγώνα.
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