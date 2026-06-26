Θεατής πέταξε πέτρα σε αγωνιστικό στο Ακρόπολις;
Θεατής πέταξε πέτρα σε αγωνιστικό στο Ακρόπολις;
Μια πολύ σοβαρή και δυσάρεστη εξέλιξη είχαμε στο τέλος της δεύτερης ημέρας του εθνικού μας αγώνα καθώς θεατής φέρεται να πέταξε πέτρα σε διερχόμενο αγωνιστικό εντός ειδικής διαδρομής.
Το περιστατικό συνέβη την Θήβα η οποία ήταν και η τελευταία ειδική της ημέρας. Ενώ τα κορυφαία πληρώματα είχαν ολοκληρώσει τις προσπάθειές τους, η δράση συνεχιζόταν με τα πληρώματα της κατηγορίας RC2.
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