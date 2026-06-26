Θεατής πέταξε πέτρα σε αγωνιστικό στο Ακρόπολις;

Το περιστατικό συνέβη την Θήβα η οποία ήταν και η τελευταία ειδική της ημέρας. Ενώ τα κορυφαία πληρώματα είχαν ολοκληρώσει τις προσπάθειές τους, η δράση συνεχιζόταν με τα πληρώματα της κατηγορίας RC2.