Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση κάτω από 17 και υποχρεωτική ασφάλιση
NEWSAUTO.GR

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση κάτω από 17 και υποχρεωτική ασφάλιση

Στόχος η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και, ιδίως, στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων.

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση κάτω από 17 και υποχρεωτική ασφάλιση
UPD:
Νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών – όπως απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, αυστηροποίηση των κυρώσεων για την κυκλοφορία σε οδούς αυξημένης επικινδυνότητας, καθώς και υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη.

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