Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση κάτω από 17 και υποχρεωτική ασφάλιση

Νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών – όπως απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, αυστηροποίηση των κυρώσεων για την κυκλοφορία σε οδούς αυξημένης επικινδυνότητας, καθώς και υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη.